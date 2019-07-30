РФ в Крыму нарушила все положения Международного пакта о гражданских и политических правах - правозащитники

Российская Федерация в оккупированном ею Крыму нарушила все положения Международного пакта о гражданских и политических правах, говорится в докладе, подготовленном украинскими правозащитниками, которые также сформулировали на его основе перечень из 19 пунктов, которые Москва должна выполнить для исправления ситуации.

Доклад о выполнении Россией Международного пакта о гражданских и политических правах подготовили Украинская хельсинская группа, Региональный центр прав человека, Крымская правозащитная группа, Центр прав человека "ZMINA" при поддержке USAID, которые также наработали и перечень рекомендаций.

"Над этим докладом работал ряд общественных организаций. Пожалуй, нет такой статьи пакта, которую бы государство-оккупант не нарушало... Мы наблюдали ряд политически мотивированных судебных процессов, преследований, репрессий", - сообщила глава правления центра "ZMINA" на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Так на основе зафиксированных нарушений, правозащитные организации рекомендуют РФ, в частности, обеспечить соответствующее статусу военнопленных обращение с удерживаемыми в СИЗО Москвы украинскими моряками. Также Россия должна расследовать факт применения против них летального оружия во время атаки на суда ВМС ВСУ в районе Керченского пролива в конце 2018г.

Оккупационные власти также должны прекратить давление на верующих Православной церкви Украины (ПЦУ) в Крыму и передать захваченные храмы в пользование ПЦУ.

Также РФ должна обеспечить бессрочное беспрепятственное проживание на территории Крымского полуострова граждан Украины и прекратить практику депортации граждан Украины.

Москве следует обеспечить надлежащее медицинское лечение лишённых свободы украинцев, а также обеспечить доступ к ним украинских врачей; обеспечить для них возможность отбывать наказание на подконтрольной украинским властям территории.

Помимо этого Россия должна прекратить практику применения пыток в оккупированном Крыму, а также провести эффективное расследование таких фактов; прекратить практику преследования независимых журналистов, активистов, а также обеспечить функционирование Меджлиса крымскотатарского народа.

Правозащитники также отмечают необходимость обеспечить на полуострове образование на родном языке; обеспечить условия для сохранения украинской идентичности, в том числе и возможность изучения истории, культуры украинского народа.

Они также призвали прекратить милитаризацию детей на оккупированном полуострове.