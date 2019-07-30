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10:51 30.07.2019

Суд избрал меры пресечения участникам группы вымогателей из Белой Церкви

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Суд избрал меры пресечения участникам группы вымогателей из Белой Церкви

Святошинский районный суд г.Киева избрал меры пресечения участникам преступной организации, которые занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей города Белая Церковь Киевской области.

Как сообщается на сайте прокуратуры Киевской области, суд рассмотрел соответствующее ходатайство прокуратуры в отношении подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 и ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины (создание и участие в преступной организации, занимавшейся вымогательством).

"Судебные заседания продолжались почти до 5 часов утра. В поддержку подозреваемых в уголовном производстве пришло более 50 человек, которые пытались оказывать давление на судей и прокуроров. Однако, несмотря на все препятствия и затягивание с стороны защиты, суд избрал меры участникам преступной организации, задержанных 27 июля. Двоим злоумышленникам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста… Другим фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Прокуратура области не согласна с решением суда в отношении помещенных под домашний арест и будет подавать апелляционные жалобы.

Сотруднику полиции, который был пособником в вымогательстве денежных средств у пострадавших, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога.

Теги: #мера_пресечения #белая_церковь #вымогательство #суд
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