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08:06 30.07.2019

На Днепропетровщине объявили о чрезвычайной пожарной опасности

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В Днепропетровской области объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Так, в течение суток спасатели ликвидировали 16 пожаров в экологических системах, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Так, в течение очередной сутки, 29 июля, пожарные Днепропетровщины преодолели 16 пожаров в природных экосистемах на общей площади 14,7 га", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что сухая трава горела в городе Днепр, Новомосковском, Покровском, Широковском, Павлоградском, Никопольском и Апостоловского районе области.

Также спасатели отметили, что днем температура воздуха превышает 30-градусную отметку.

"Из-за жары, особенно в ветреную погоду, значительно возрастает угроза возникновения возгораний в экосистемах", - добавили в ГСЧС.

Теги: #пожароопасность #украина #днепропетровская_область
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