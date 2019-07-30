В Днепропетровской области с диагнозом "Сальмонеллез" остаются госпитализированными 24 человека

В больницах Днепропетровской области остаются госпитализированными 24 работника ООО "Миропласт" с диагнозом "Сальмонеллез", сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 30 июля в лечебных учреждениях Днепропетровской области с диагнозом "Сальмонеллез" остаются госпитализированными 24 работника ООО "Миропласт" (были госпитализированы в течение 20-24 июля)", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.