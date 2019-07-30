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06:43 30.07.2019

Американские сенаторы добиваются новых санкций против суверенного долга РФ

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Американские сенаторы демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио направили в комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей письмо с предложением о внесении в проект оборонного бюджета положений о санкциях в отношении суверенного долга России в связи с "вмешательством" в выборы.

В письме они "настоятельно призывают" включить в проект бюджета, который в настоящее время рассматривается обеими палатами Конгресса, "формулировки, призванные предотвратить будущие усилия иностранных правительств и иностранных субъектов по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такое вмешательство будет иметь быстрые и серьезные последствия".

В частности, сенаторы настаивают на включении в документ положений закона о сдерживании, запрещающих американским компаниям вести дела с новым российским суверенным долгом в течение 90 дней после вступления в силу.

По их мнению, директор Национальной разведки должен отчитываться перед Конгрессом о вмешательстве России через 30 дней после каждых федеральных выборов в США.

В письме говорится, что хотя закон о сдерживании и работает "в правильном наплавлении", по данным разведки и оценкам экономистов, влияние санкций на суверенный долг России будет "ограниченным", учитывая его низкий уровень, прогнозируемый сбалансированный бюджет и значительные валютные резервы РФ.

В связи с этим сенаторы предлагают ввести в проект оборонного бюджета положения, которые в случае российского вмешательства в выборы позволят вводить дополнительные санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики, "олигархов и политических деятелей, которые могут быть замешаны во вмешательстве в выборы".

"Усилия России, направленные на манипуляцию народом Америки и подрыв демократических процессов на выборах 2016 года, неоспоримы. Поскольку мы идем к выборам 2020 года, Конгресс должен сделать все от него зависящее, чтобы сдержать атаки Кремля или тех, кто хочет последовать его примеру", - говорится в послании Холлена и Рубио.

Они подчеркнули: "Мы должны заранее дать понять, что попытки вмешательства в наши выборы быстро столкнутся с жесткими санкциями. Таким образом мы можем предотвратить злонамеренные действия враждебных иностранных держав, но мы должны действовать уже сейчас".

Теги: #сша #россия #санкции #сенаторы
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