Секретарь СНБО поддержал инициативу премьера объявить новый конкурс СРП на шельфе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк поддержал инициативу премьер-министра Владимира Гройсмана, который намерен предложить Кабинету министров рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

"Решение об объявлении нового конкурса на шельф однозначно правильное. Этот конкурс был ориентиром того, готова ли Украина отходить от "договорного" распределения месторождений. Ключевой проблемой этого конкурса было искусственное ограничение времени на анализ месторождения и подготовку конкурсных предложений. Серьезные компании на таких условиях принимать участие не будут. При утверждении новых условий необходимо предусмотреть сроки не менее шести месяцев", - написал он на своей странице в Facebook.

Данилюк отметил, что энергетическая независимость Украины нуждается в инвестициях, но инвестиции требуют прозрачных понятных правил.

В свою очередь CEO и один из акционеров американской Trident Acquisitions Corp., которую межведомственная комиссия при Минэнергоугля признала победителем конкурса, Илья Пономарев выразил сомнение, что крупные международные нефтегазовые компании будут готовы участвовать во вновь объявленном конкурсе.

"Мы сразу говорили, что никаких мейджоров в Украину не придет, и на то есть несколько веских причин. Во-первых, не будут вкладывать те, у кого есть значительные активы в России (это Shell, ExxonMobil, Total, BP, Conoco, Chevron и ряд других). Во-вторых, не будут вкладывать те, кто всего пять лет назад принял решение свернуть свое присутствие в Украине (те же Shell, Exxon, Chevron). В-третьих, мейжоры вообще не будут вкладывать в Украину, потому, что масштаб возможных проектов для них слишком мал. Для компаний типа нашей, или Vermillion, вошедшей в партнерство с "Нафтогазом", проект в $1 млрд - это максимально возможное обязательство, а для Exxon – минимальное", - написал он на своей странице в Facebook, комментируя заявление Гройсмана.

По его мнению, мейджоры могут в будущем купить украинские компании с добычей более 2-3 млн тонн нефтяного эквивалента, но не будут брать на себя риски по их созданию.

"Уверен, что после изучения всех материалов Межведомственной комиссии, подготовленных специалистами Минэнергоугля, премьер Гройсман захочет войти в историю Украины как руководитель правительства, проведшего серию успешных привлечений в страну иностранных недропользователей, который смог вдохновить миллиардную инвестицию в национальную экономику, при котором была создана первая компания-инвестор в Украине, торгуемая на престижной международной площадке NASDAQ", - резюмировал Пономарев.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 12 апреля 2019 года объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Срок действия соглашения - 50 лет.

CEO и один из акционеров американской Trident Acquisitions Corp. Илья Пономарев 26 июля сообщил, что межведомственная комиссия при Минэнергоугля признала возглавляемую им компанию победителем конкурса, напомнив, что это решение должен утвердить Кабинет министров.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 27 июля сообщил, что намерен предложить КМУ рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка на шельфе Черного моря.

Американская Trident была учреждена в марте 2016 года как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). В середине 2018 года провела IPO на фондовой площадке NASDAQ, по итогам которого сообщила о привлечении $201,25 млн. Планировалось, что эти средства будут направлены на инвестиции в поглощение энергоактивов в Восточной Европе с фокусом на Украину.