В ДТП во Львовской области пострадали 5 человек

Пять человек пострадали в ДТП на трассе Киев-Чоп во Львовской области, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, ДТП произошло 28 июля в 18:35 на трассе Киев-Чоп в Пустомытовском районе. Столкнулись два легковых автомобиля – "Ауди А8" и "Фольксваген пассат".

В результате столкновения телесные повреждения получили оба водителя и трое пассажиров "Фольксвагена" – двое 19-летних юношей и 20-летняя девушка.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).