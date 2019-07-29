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11:06 29.07.2019

В ДТП во Львовской области пострадали 5 человек

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В ДТП во Львовской области пострадали 5 человек

 

Пять человек пострадали в ДТП на трассе Киев-Чоп во Львовской области, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, ДТП произошло 28 июля в 18:35 на трассе Киев-Чоп в Пустомытовском районе. Столкнулись два легковых автомобиля – "Ауди А8" и "Фольксваген пассат".

В результате столкновения телесные повреждения получили оба водителя и трое пассажиров "Фольксвагена" – двое 19-летних юношей и 20-летняя девушка.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Теги: #дтп #львовская_область
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