Обвинительный акт по делу об убийстве ветерана АТО передали в Бердянский суд

Обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" передали в Бердянский суд, по месту совершения преступления, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Обвинительный акт вероятных исполнителей и организаторов убийства ветерана АТО Виталия Олешко на позывной "Сармат" направили в суд. Теперь дело будет слушаться в Бердянском районном суде - территориально по месту совершения преступления", – цитирует заявление Аброськина сайт "Громадского" в воскресенье.

Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек.

В понедельник, 29 августа, Бердянский райсуд проведет первое заседание, на котором будет решаться вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

"Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиринков - вероятные исполнители", – сказано в сообщении.