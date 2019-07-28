События

23:19 28.07.2019

"Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины

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"Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, обыграв в воскресенье в Одессе донецкий "Шахтер" со счетом 2:1.

      На последних минутах первого тайма "горняки" вышли вперед благодаря точному удару бразильца Алана Патрика. На 80-й минуте динамовцам удалось отыграться усилиями центрального защитника Никиты Бурды после подачи углового. А через три минуты после фланговой передачи уругвайца Де Пены удачно сыграл на опережение полузащитник киевлян Денис Гармаш и принес "Динамо" победу.

      Теперь у "Динамо" столько же побед в Суперкубке Украины, как и у "Шахтера", - 8.

      Суперкубок Украины разыгрывается с 2004 года. За него борются чемпион и обладатель или финалист Кубка Украины.

Теги: #суперкубок #динамо #футбол #шахтер
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