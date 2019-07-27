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16:03 27.07.2019

Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю, а от Трубы – быстрого расследования

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Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю, а от Трубы – быстрого расследования

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова незамедлительно уволить начальника ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю, относительно которого Государственное бюро расследований (ГБР) расследует возможное превышение служебных полномочий.

"Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от главы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Президент подчеркнул, что в современном мире ничего невозможно скрыть.

"Несмотря на все попытки замолчать историю о задержании спецназом "КОРД" патрульных Нацполиции, которые остановили за нарушение ПДД автомобиль начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховери, видео с подробностями отвратительного инцидента появилось в соцсетях и СМИ. Оно шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом, живут над законом. Просмотрев его, я сначала не имел слов – даже нецензурных. Но они быстро нашлись", - написал Зеленский.

Президент также предупредил всех чиновников по всей стране: "Времена безнаказанности и особого к вам отношения, к которому вы так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины, навсегда прошли. Ни вы, ни ваши друзья больше не будете стоять над законом".

"Лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите. Потому что единственное, что я могу вам гарантировать – это уголовное преследование и наказание законно. А единственное, чего я вам точно не советую, - продолжать своим наглым поведением испытать страну на прочность. Страна и народ крепче всех вас – они выстоят. Вы же – исчезнете", - добавил глава государства.

Ранее в этот день ГБР сообщило, что открыло уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей в сентябре 2018 года, когда "КОРД" задержал патрульных полицейских, остановивших за нарушение ПДД автомобиль его водителя.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств).

Теги: #зеленский #аваков #труба
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