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00:20 27.07.2019

Прокуроры будут просить арестовать экс-начальника полиции Одесской области Головина с альтернативой залога в 22 млн грн

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Прокуроры будут просить арестовать экс-начальника полиции Одесской области Головина с альтернативой залога в 22 млн грн

Прокуроры просят суд избрать меру пресечения экс-начальнику полиции Одесской области Дмитрию Головину в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 22 млн грн ($870 тыс.), сообщила пресс-секретарь руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Костолюб интернет-изданию  Hromadske.ua.

Также по информации издания, у Головина дома нашли 26 тыс. евро и $13 тыс. наличными.

 Как сообщалось, 25 июля 2019 году правоохранители задержали двух человек, в том числе экс-начальника Национальной полиции Одесской области, подозреваемых в причастности к незаконному завладению крупной партией табачных изделий, изъятых из незаконного оборота. Задержанным и еще двум причастным объявлено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

 В официальных сообщениях не указана фамилия экс-начальника Нацполиции Одесской области. В период с ноября 2016 по апрель 2019 года полицию области возглавлял Дмитрий Головин.

Теги: #одесская #головин
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