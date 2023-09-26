Враг атаковал БпЛА Одесскую область, пострадали двое мужчин и имеются повреждения – глава ОВА

Российские оккупационные войска в ночь на вторник с помощью ударных БпЛА атаковали Одесскую область, попали в припортовую инфраструктуру, пострадали двое мужчин, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"Последствия ночной атаки на Одесщину. В течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков", - написал он в телеграм-канале.

Он отметил, что одному из пострадавших медицинскую помощь оказали на месте, второму с тяжелой травмой руки госпитализировали.

По словам Кипера его словам, ПВО в области работало очень напряженно, однако дронов сбито.

Также повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.