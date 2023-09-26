Події

07:27 26.09.2023

Враг атаковал БпЛА Одесскую область, пострадали двое мужчин и имеются повреждения – глава ОВА

1 хв читати
Враг атаковал БпЛА Одесскую область, пострадали двое мужчин и имеются повреждения – глава ОВА

Российские оккупационные войска в ночь на вторник с помощью ударных БпЛА атаковали Одесскую область, попали в припортовую инфраструктуру, пострадали двое мужчин, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"Последствия ночной атаки на Одесщину. В течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков", - написал он в телеграм-канале.

Он отметил, что одному из пострадавших медицинскую помощь оказали на месте, второму с тяжелой травмой руки госпитализировали.

По словам Кипера его словам, ПВО в области работало очень напряженно, однако дронов сбито.

Также повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.

 

Теги: #последствия #атаки #одесская

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:16 18.09.2023
Російські окупанти вночі завдали 6 ударів по південних областях України - МВС

Російські окупанти вночі завдали 6 ударів по південних областях України - МВС

08:42 17.09.2023
ППО знищила шість "шахедів" і шість крилатих ракет, є влучання по аграрному підприємству

ППО знищила шість "шахедів" і шість крилатих ракет, є влучання по аграрному підприємству

08:43 14.09.2023
Армія РФ атакувала Трудове Запорізької області п'ятьма БПЛА, є руйнування госпбудівель і складських приміщень

Армія РФ атакувала Трудове Запорізької області п'ятьма БПЛА, є руйнування госпбудівель і складських приміщень

21:54 13.09.2023
У Полтавській області загроза ракетної та БПЛА-атаки

У Полтавській області загроза ракетної та БПЛА-атаки

18:54 13.09.2023
Окупанти атакували Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, без жертв - ОВА

Окупанти атакували Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, без жертв - ОВА

07:36 08.09.2023
ППО ліквідувала 16 із 20 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей

ППО ліквідувала 16 із 20 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей

15:37 15.08.2023
Волонтери ТЧХУ працюють у місцях ліквідації наслідків нічних ракетних атак РФ

Волонтери ТЧХУ працюють у місцях ліквідації наслідків нічних ракетних атак РФ

08:14 03.08.2023
Ворог уночі атакував одразу два райони Дніпропетровської області

Ворог уночі атакував одразу два райони Дніпропетровської області

08:09 03.08.2023
У результаті нічної атаки безпілотниками на Київщині відсутні влучення і постраждалі

У результаті нічної атаки безпілотниками на Київщині відсутні влучення і постраждалі

07:36 27.07.2023
Ворог може повторно вдатися до атак, зокрема з моря - ОК "Південь"

Ворог може повторно вдатися до атак, зокрема з моря - ОК "Південь"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 26 із 38 ударних "шахедів", які атакували Україну вночі

Окупанти обстріляли Киселівку Херсонської області, постраждали п'ятеро людей

Із теми експорту українського зерна в Європу прибираємо емоції - Зеленський

Спецпредставниця США з відновлення України має розпочати роботу якомога швидше - Зеленський

У Форумі оборонних індустрій у Києві візьмуть участь фірми з 26 країн

ОСТАННЄ

Високі бойові втрати має ворожа мотострілецька бригада 14 армійського корпусу

ППО ліквідувала 26 із 38 ударних "шахедів", які атакували Україну вночі

Ворог випустив майже 500 снарядів по Херсонській області, загинули шість і постраждали десять людей

Окупанти обстріляли Киселівку Херсонської області, постраждали п'ятеро людей

Ворог атакував одне з підприємств у Кривому Розі, без постраждалих

В одному з готелів Верховини Івано-Франківської області ліквідували масштабну пожежу

Ворог атакував БПЛА Одеську область, постраждали двоє чоловіків і є пошкодження

Боррель висловився за продовження військової підтримки України

На таврійському напрямку за добу втрати ворога склали 176 осіб

Главу МАГАТЕ Гроссі перепризначили на ще чотирирічний термін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА