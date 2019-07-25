МККК направил в ОРДЛО более 150т гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) доставил через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 154,5 тонны гуманитарной помощи.

Как сообщает утром в четверг Государственная пограничная служба Украины, на временно оккупированную территорию проследовало 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста, а именно: лекарственные средства, продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы.