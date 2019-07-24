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21:03 24.07.2019

Итальянская оппозиция намерена вынести предложение о вотуме недоверия Сальвини - СМИ

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Демократическая партия Италии намерена вынести на рассмотрение парламента предложение о вотуме недоверия вице-премьеру Италии Маттео Сальвини из-за скандала с предполагаемым финансированием Россией его партии, сообщают в среду итальянские СМИ.

"В скором времени Демократическая партия вынесет (предложение - ИФ) о вотуме недоверия министру Сальвини, который не выполняет своих обязанностей", - сказал представитель оппозиционной Демократической партии Андреа Маркуччи.

В свою очередь, лидер партии Никола Дзингаретти отметил, что итальянский парламент так и не услышал от премьер-министра Италии Джузеппе Конте объяснений по поводу предполагаемого финансирования партии Сальвини из России.

"Сегодня Джузеппе Конте практически ничего не сказал по этому вопросу", - приводят издания слова Дзингаретти.

Ранее в среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что полностью доверяет членам своего правительства, несмотря на публикации в СМИ о возможном финансировании из России одной из партий правящей коалиции.

В начале июля стало известно, что итальянская прокуратура проводит расследование предполагаемого финансирования из РФ партии Сальвини. По данным газеты La Stampa, расследование началось еще в феврале, когда о переговорах сообщило издание l'Espresso.

Издание Buzzfeed ранее опубликовало материал, в котором говорится, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии в 2018 году якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию.

Сальвини после публикации неоднократно заявлял, что его партия никогда не получала финансирования из России. В сенат для дачи пояснений он не явился.

Теги: #италия #оппозиция #вице_премьер #недоверие
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