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20:01 24.07.2019

Послы Германии, Финляндии, Словении, Южной Кореи и ЮАР вручили верительные грамоты президенту Зеленскому

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Послы Германии, Финляндии, Словении, Южной Кореи и ЮАР вручили верительные грамоты президенту Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Германии - Анки Фельдхузен, Финляндии - Пяйви Лайне, Словении - Томажа Менцина, Республики Корея - Квон Ки Чанга и ЮАР - Андре Йоханнеса Гроеневальда.

Как сообщает в среду пресс-служба президента Украины, во время беседы Зеленского с послом Южной Кореи в Украине обсуждались вопросы активизации политического диалога на высшем уровне двух стран и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Поднимался вопрос введения безвизового режима для граждан Украины, что будет способствовать развитию межличностных контактов", - сказано в сообщении.

Зеленский пригласил президента Кореи Мун Чжэ Ина посетить Украину с визитом.

Во время разговора с новым послом ЮАР Гроеневальдом президент Украины отметил важность интенсификации политического диалога.

По словам Зеленского, Украина рассматривает ЮАР как перспективного партнера в Африке и настроена на углубление взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

"Отдельное внимание собеседники уделили обсуждению тематики торгово-экономического сотрудничества, в частности перспективы проведения в этом году украинско-южноафриканского бизнес-форума", - сказано в сообщении.

Украинский президент высказался за налаживание более тесного и конструктивного взаимодействия между Украиной и ЮАР в рамках ее непостоянного членства в Совете безопасности ООН.

Зеленский также передал приглашение президенту ЮАР Матамеле Сирилу Рамафосе посетить Украину с официальным визитом.

На встрече с посолом Финляндии в Украине Пяйви Марит Лаине президент Украины поблагодарил Хельсинки за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также весомую гуманитарную и экспертную помощь в проведении системных реформ, в частности в сфере школьного образования и энергоэффективности.

В разговоре со словенским послом Томажем Менцином президент Украины высоко оценил помощь Словении в содействии реабилитации более 400 украинских детей, родители которых погибли на Донбассе.

Общаясь с послом Германия Анкой Фельдгузен, Зеленский поблагодарил немецкую сторону за существенную финансово-техническую помощь в содействии процесса структурных реформ в Украине.

"Главное внимание во время встречи было сосредоточено на обсуждении ситуации по безопасности на Донбассе и комплексе дальнейших мер по активизации процесса мирного урегулирования. Была подчеркнута важность продолжения международного давления на РФ для обеспечения выполнения ею решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - сказано в сообщении.

Зеленский также выразил надежду на сохранение традиционно активного политического диалога на высшем уровне в будущем.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы привлечения представителей немецкого бизнеса к работе в Украине и созданию совместных предприятий.

Теги: #грамоты #зеленский #послы
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