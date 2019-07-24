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16:44 24.07.2019

Новая Рада разрешит НАБУ "прослушку", вернет ответственность за незаконное обогащение и отменит "поправку Лозового", надеется Сытник

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Новая Рада разрешит НАБУ "прослушку", вернет ответственность за незаконное обогащение и отменит "поправку Лозового", надеется Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник надеется, что новый созыв Верховной Рады предоставит НАБУ право "прослушки", вернёт уголовную ответственность за незаконное обогащение и отменит "поправку Лозового".

"Мы очень надеемся, что будет принято решение о предоставлении нам права прослушивания, о чем мы очень давно говорим. Мы очень надеемся, что будет возвращена ответственность за незаконное обогащение, отменена поправка Лозового, а также другие инициативы", - сказал Сытник журналистам в среду в Киеве, говоря о том, какие надежды он возлагает на новый состав Верховной Рады.

"Инициативы есть, соответствующие законопроекты поданы, поэтому я надеюсь, что новый парламент заработает как можно быстрее и эти инициативы поддержит", - подытожил директор Бюро.

"Я очень рад, что возобновил свою работу Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики, потому что это как раз та площадка, на которой можно поднимать вопросы, которые касаются работы антикоррупционных органов. И на этой площадке присутствует и президент, и правозащитные организации", - сказал Сытник, говоря о сотрудничестве с главой государства Владимиром Зеленским.

Он отметил, что в настоящее время "есть определенный прогресс в делах, которые мы расследуем вместе с Антикоррупционной прокуратурой (САП – ИФ), есть определенное потепление в отношениях с СБУ после того, как фактически руководителем департамента "К" стал господин Баканов... Мы настроены позитивно".

Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу. Инициативу в целом утвердили с учетом поправки №109 народного депутата Андрея Лозового (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), которой предлагалось изменить ряд статей УПК.

Это изменения вызвали резонанс. Они, в частности, предусматривают обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах. Кроме того, согласно поправке А.Лозового, в случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться просить судью о санкции на обыск, если не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья.

22 марта 2018 года народные депутаты частично устранили негативные последствия поправки А.Лозового, которая была учтена при внесении изменений в УПК.

Руководители правоохранительных органов заявляли о том, что "правка Лозового" привела к возникновению больших очередей в судах, что существенно усложнило работу правоохранительных органов.

На рассмотрении правоохранительного комитета парламента находится законопроект №8336 о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усиления гарантий независимости судебного эксперта и независимого обеспечения судебно-экспертной деятельности.

В июле 2019 года Рябошапка заявил о намерении внести на рассмотрение нового парламента законопроекты, которые бы касались электронных деклараций, противодействия коррупции в политической сфере и инициативы по отмене т.н."правок Лозового", которые, по его словам, "значительно осложнили эффективность правоохранителей".

Теги: #набу #сытник #незаконное_обогащение #прослушка
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