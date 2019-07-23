В Киеве мужчина забрал из инкассаторской машины пакеты с деньгами, пока инспекторы заправляли банкомат

Правоохранители Киева разыскивают злоумышленника, который воспользовался незапертой дверью и вынес из инкассаторского автомобиля пакеты с деньгами.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение об ограблении инкассаторского автомобиля на улице Митрополита Липкивского… Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что когда инспекторы вышли для заправки банкомата, неизвестный подошел к инкассаторской машине и, открыв дверцу, забрал из салона пакеты с деньгами. После совершенного злоумышленник с места происшествия скрылся", - сообщает во вторник Отдел коммуникации полиции Киева.

Следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители проводят розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.