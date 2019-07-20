События

02:34 20.07.2019

Трое граждан Узбекистана, пытавшихся нелегально пересечь границу с РФ, задержаны в Харьковской области

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Трое граждан Узбекистана, пытавшихся нелегально пересечь границу с РФ, задержаны в Харьковской области

В Харьковской области пограничный наряд отделения инспекторов погранслужбы Тимофеевка в 40 метрах от государственной границы обнаружил и задержал трех граждан Узбекистана (в возрасте от 29 до 34 лет), которые пешком шли в сторону России, намереваясь пересечь границу вне пунктов пропуска.

"В ходе общения задержанные признались, что пытались пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска из-за того, что им запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

За попытку незаконного нарушения государственной границы задержанным грозит административная ответственность, их дальнейшую судьбу решит суд.

Теги: #граница #нелегалы #иностранцы
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