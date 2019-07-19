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17:24 19.07.2019

Зеленский обсудил с мексиканским бизнесменом, исполнительным директором Principal Standard Group Фойо возможности инвестирования в Украину

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Зеленский обсудил с мексиканским бизнесменом, исполнительным директором Principal Standard Group Фойо возможности инвестирования в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с мексиканским бизнесменом, исполнительным директором Principal Standard Group Питером Фойо заверил, что готов поддержать налаживание сотрудничества его компании с Украиной, если она может способствовать обеспечению контрактами украинских государственных или частных предприятий.

"Мы открыты ко всему, что создает новый бизнес в Украине и рабочие места для наших граждан", - сказал Зеленский, отметив, что считает важным любой инвестиционный проект, независимо от того, это инвестиция на миллион или на миллиард.

Как сообщила пресс-служба президента, на встрече с Фойо и его партнером, вице-президентом компании UTG (Украинская торговая гильдия) Игорем Мельником, Зеленский подчеркнул, что государство готово защищать "любую чистую, настоящую инвестицию в Украину".

Президент указал, что, несмотря на довольно плотный рабочий график, он всегда готов найти время на полезные для Украины проекты и садиться за стол переговоров для предметного разговора.

Со своей стороны Фойо поблагодарил за встречу и отметил, что для него большая честь быть в Украине, поскольку его жена украинка и он с семьей живет и в Мексике, и в Украине.

"Мне нравится ваша страна, я знаю ее уже много лет. Я знаю украинские села, и мне очень близка украинская культура и украинцы", - отметил бизнесмен.

Фойо рассказал, что его специализация - это телефония и телекоммуникационные услуги, что актуально в контексте развития в Украине мобильной связи и подготовки к запуску 5G. Главный исполнительный директор Principal Standard Group подчеркнул, что для него является важным позиция президента Зеленского по построению конструктивного сотрудничества на принципах открытости.

 

Теги: #инвестиции #зеленский #мексика
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