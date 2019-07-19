lifecell и monobank запустили услугу нотификации абонентов оператора

Оператор мобильной связи lifecell и розничный мобильный банк monobank запустили услугу нотификации абонентов оператора.

Как сообщила пресс-служба lifecell в пятницу, теперь абоненты lifecell, которые являются клиентами monobank, смогут получать напоминания о пополнении мобильного счета в приложении банка.

Оператор отмечает, что воспользоваться услугой могут все индивидуальные абоненты предоплаченной и контрактной формы обслуживания.

"Абонент может пополнить мобильный счет со счета monobank, нажав кнопку "Пополнить мобильный", которая содержится в напоминании. Это можно сделать сразу или в любое удобное время, поскольку напоминание сохраняется в приложении в выписке", - говорится в сообщении.

При этом, как уточняет lifecell, чтобы отказаться от напоминаний, абоненту необходимо связаться со службой поддержки monobank.

"Сегодня такая функция нотификации о пополнении мобильного счета уникальна на украинском рынке", - добавил оператор.

lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.

По данным компании, на конец первого квартала 2019 года активная 3-месячная абонентская база lifecell составила 6,9 млн пользователей.

monobank основали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский в январе 2017 года. К октябрю-2017 monobank выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018-го начал привлекать гривневые депозиты.

В настоящее время у приложения мобильного банка есть один банк-партнер - Универсал Банк (входит в группу ТАС). Общее количество клиентов monobank превышает 1 млн.