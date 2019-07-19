В больницах Ривненской области находится 38 человек, из них 7 детей, которые были госпитализировали из кафе с признаками пищевого отравления – ГСЧС

По состоянию на утро пятницы в медучреждениях Здолбуновского района Ривненской области находится 38 человек, из них 7 детей, которые 15 июля были госпитализированы с признаками пищевого отравления, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 19 июля в Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 38 человек (из них 7 детей), находившихся на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт. Мизоч Здолбуновского района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Как сообщалось, 15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 50 человек (из них 10 детей) и 16 июля в инфекционное отделение Кременецкой ЦРБ Тернопольской области госпитализированы 8 человек (из них 3 детей), находившихся на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек).