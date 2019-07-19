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00:32 19.07.2019

Верховный суд оставил в силе решение об участии в выборах кандидата от "Слуги народа" Куницкого по округу, где баллотируется Грановский

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Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда, который 14 июля отменил постановление Центральной избирательной комиссии Украины о снятии с выборов кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" по мажоритарному округу №169 (Харьков) Александра Куницкого.

"Верховный суд подтвердил незаконность решения ЦИК об отмене регистрации Александра Куницкого", - сообщила на своей странице в Facebook руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук.

Как сообщалось, 14 июля Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил постановление ЦИК от 11 июля, которым была отменена регистрация Куницкого кандидатом в депутаты.

Решение ЦИК базировалось на информации от Государственной пограничной службы Украины, в течение последних пяти перед днем внеочередных выборов 21 июля Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года).

При этом комиссия не приняла во внимание доводы Куницкого, что он отсутствовал в Украине в связи с пребыванием в служебных командировках, касающихся выполнения редакционных заданий "1+1 Продакшн", и его общественной деятельностью как члена организации "Всеукраинское студенческое братство "Элита нации". В ЦИК указали, что Куницкий не предоставил доказательств в подтверждение своих трудовых отношений.

Куницкий заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов в интересах другого кандидата по этому округу Александра Грановского, и что членам ЦИК, по его информации, звонил лично предыдущий президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Как известно, в округе №169 баллотируется в парламент как самовыдвиженец народный депутат Александр Грановский, который в нынешней Верховной Раде входил во фракцию Блока Петра Порошенко, а 29 мая заявил о выходе из партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", которая переименована в "Европейскую солидарность".

Теги: #куницкий #украина #суд #выборы
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