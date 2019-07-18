Безсмертный: В Минске договорились провести процедуру правовой очистки списков лиц - 208 на 69

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Безсмертный сообщил, что по итогам заседания в Минске начнется процедура правовой очистки лиц для обмена.

"Договорились провести процедуры правовой очистки... Эта процедура будет запущена - 208 на 69", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Безсмертный рассказал, что процедура правовой очистки может занять по разным людям от нескольких дней до нескольких месяцев.

"Те, кто уже осуждён, имеют одну процедуру, те, по кому следствие, - другую... Нельзя по отношению ко всем использовать понятие "обмен". "Всех на всех" - это рамочная договоренность. Украина в этом отношении работает", - пояснил он.

По его словам, в число 69 входят только те лица, которые находятся на временно оккупированной территории Донбасса.

При этом Безсмертный уточнил, что Украина не владеет полной информацией о количестве лиц на оккупированной территории.

"По остальным также идёт диалог", - добавил он.

По его словам, украинская сторона была готова осуществить обмен ещё в среду, 17 июля, однако представители России не поддержали.

"Обменять всех на всех, 208 на 69, Украина была готова хоть вчера. Мы могли начать эту процедуру и совершить обмен хоть сегодня и это поддержали представители ОРДЛО, но этому помешали представители Москвы", - пояснил он ситуацию.

Накануне пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания в Минске сообщила на своей странице в Фейсбуке: "В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона".

По ее информации, достигнуты договоренности в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.