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12:30 18.07.2019

GRECO оценит Украину в сфере противодействия коррупции в полиции и высших эшелонах власти

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GRECO оценит Украину в сфере противодействия коррупции в полиции и высших эшелонах власти

 Глава украинской делегации в Группе государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Михаил Буроменский анонсировал оценивание GRECO Украины, в частности, в сфере противодействия коррупции в полиции и высших эшелонах власти.

"В скором времени может начаться пятый раунд оценивания GRECO относительно Украины. Тут нужно действовать активно, поскольку речь идет о таких масштабных сферах, как предотвращение коррупции в полиции, а также на уровне высших должностных лиц государства", - сказал он, выступая на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Украины в четверг в Киеве.

Буроменский проинформировал, что по результатам четвертого раунда оценивания GRECO Украине было дано 32 рекомендации.

В честности, речь идет о готовности Верховной Рады Украины к эффективным действиям по законодательному обеспечению анитикоррупционной деятельности.

"Стоит говорить о тех мерах, которые рекомендованы GRECO и связаны с выполнением наших обязательств по 4-му раунду оценивания. Такие как утверждение кодекса добропорядочности народных депутатов Украины. Во всех парламентах таковые есть, в Украине такого нет", - рассказал он.

Кроме того, Буроменский также упомянул необходимость внедрения эффективного механизма решения конфликта интересов народных депутатов и налаживание взаимоотношений между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК).

Теги: #оценивание #коррупция #greco #украина
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