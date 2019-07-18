В Кропивницком умер мужчина после задержания правоохранителями

В Кропивницком правоохранители задержали водителя автомобиля ВАЗ, который находился в нетрезвом состоянии, после чего мужчина умер.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Кировоградской области, 16 июля около 22.30 наряд патрульной полиции остановил автомобиль ВАЗ на улице Садовая.

Мужчина отказывался выполнять требования полицейских и пытался устроить потасовку. На помощь правонарушителю подоспели его знакомые. Правоохранители применили спецсредства в отношении указанных лиц.

"После задержания патрульные заметили, что водитель автомобиля ВАЗ теряет сознание. Полицейские сразу начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали на место скорую помощь. После приезда скорой и оказания первой неотложной помощи, врачи констатировали смерть мужчины", - рассказали правоохранители.

Во время осмотра тела судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено. Подробные причины смерти будут устанавливаться экспертизой.