События

18:09 17.07.2019

Князев представил нового руководителя полиции Киевской области Небытова

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Князев представил нового руководителя полиции Киевской области Небытова

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, который ранее занимал должность заместителя начальника областного управления полиции.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции, представление состоялось в среду о время рабочего совещания в Главном управлении полиции области при участии главы Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна, представителей прокуратуры области и других силовых структур МВД.

Князев обратился к личному составу полиции Киевщины и отметил, что общество в настоящее время требует "полиции безопасности". "Именно блок безопасности - наша величайшая ответственность. Событие, которое привело к смерти мальчика в Переяслав-Хмельницком, легло черным клеймом на всю работу полиции. Однако мы ежедневно должны возвращать доверие людей", - подчеркнул глава Нацполиции.

Теги: #киевская_область #кадры #полиция
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