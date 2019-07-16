Таможенник, организовавший схему по беспрепятственному растоможиванию автомобилей задержан при получении взятки- прокуратура

Начальник таможенного поста "Винница-Центральный" организовавший схему заработка по беспрепятственному растаможиванию автомобилей задержан во время получения неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что агенты по таможенному оформлению получали неправомерную выгоду от физических и юридических лиц за растаможку автомобилей и ежемесячно передавали общую сумму "заработка" начальнику таможенного поста в соответствии от установленной им "цены" за каждую таможенную декларацию", - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Центрального региона Украины в понедельник вечером

По данным правоохранителей, в течение первого полугодия этого года преступная группа заработала на поборах более 300 тыс. грн. неправомерной выгоды.

"Сейчас прокурорами и следователями проводится более 30 обысков, устанавливаются другие должностные лица, причастные к этому преступлению. Задержанным готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подытожили в прокуратуре.