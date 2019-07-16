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02:06 16.07.2019

В Шевченковском районе столицы оперативники задержали псевдоминера

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В Шевченковском районе столицы оперативники задержали псевдоминера

В Шевченковском районе Киева полицейские задержали мужчину, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил и минировании здания в центре Киева, на улице Хрещатик, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

"Инцидент произошел в Шевченковском районе Киева. Около полуночи в полицию поступило сообщение о заминировании объекта в центре столицы", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в понедельник вечером

На вызов немедленно прибыли профильные службы, которые провели осмотр помещения и прилегающей территории. В результате проверки опасных веществ и предметов не обнаружили.

"Работники уголовного розыска Шевченковского управления полиции провели комплекс оперативных мероприятий и установили владельца мобильного телефона, с которого поступило ложное сообщение. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в отделение полиции для дачи объяснений", - рассказали в полиции.

"Минером" оказался 26-летний житель Одесской области, который признался правоохранителям, что именно он совершил анонимный звонок по спецлинии 102.

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы", - подытожили в полиции.

Теги: #киев #минер #украина #полиция #задержание
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