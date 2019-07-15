События

17:55 15.07.2019

Украинские моряки включены в верифицируемые списки на обмен – Денисова

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Украинские моряки включены в верифицируемые списки на обмен – Денисова

Украина включила военнопленных моряков, удерживаемых в РФ, в списки удерживаемых лиц, которыми намерены обменяться омбудсмены Украины и РФ, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Военнопленные моряки у нас есть в списках. Сейчас проводим верификацию списков РФ и вносим наши уточнения по ситуации, какая стадия судебного процесса (в отношении удерживаемых – ИФ). А моряки, конечно, в списках", - сказала Денисова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы смотрим, какая стадия процесса (привлечения к ответственности – ИФ) по тем гражданам, которые заявлены российской стороной", - уточнила омбудсмен.

Денисова и российская омбудсмен Татьяна Москалькова в понедельник в Киеве провели встречу, во время котором договорились верифицировать списки удерживаемых украинцев и россиян.

Теги: #омбудсмен #денисова #моряки
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