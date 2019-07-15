События

13:37 15.07.2019

Денисова надеется, что во вторник украинский и российский омбудсмены обменяются списками задержанных украинцев и россиян

2 мин читать
Денисова надеется, что во вторник украинский и российский омбудсмены обменяются списками задержанных украинцев и россиян

Украинский омбудсмен Людмила Денисова ожидает, что во вторник, 16 июля, ей удастся обменяться списками удерживаемых в заключении граждан Украины и России со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, после чего стороны смогут перейти к верификации.

"Завтра, я надеюсь, при нашей встрече мы обменяемся списками наших граждан на территориях Украины и России, которые находятся в местах лишения свободы. Будем их верифицировать", - сказала Денисова на совместной пресс-конференции с российским омбудсменом в понедельник в Киеве.

"Мы продолжим сотрудничество и говорим о том, что нам нужно передать друг другу списки наших граждан. Мы проведем верификацию этих граждан, которые удерживаются, и будем проводить возможные встречи для определения механизмов их возвращения", - пояснила Денисова.

В свою очередь Москалькова отметила, что во вторник омбудсмены двух стран проведут встречу в Москве.

"Мы намерены провести полную ревизию списков граждан РФ и Украины, которые находятся на соответствующих территориях России и Украины – в местах лишения свободы, и наметить план действий по оказанию им гуманитарной помощи", - сказала российский омбудсмен.

Москалькова также обратила внимание, что за год с момента обмена списками, в них произошли изменения.

"Мы сегодня провели предварительную работу. Из российского списка по 50 гражданам России 27 человек находятся в местах лишения свободы, из них 13 отбывают наказание, по 5 нет решения апелляционных производств, по 8 лицам нет решения первой судебной инстанции, решение суда первой инстанции не вступило в законную силу в отношении одного человека, 23 человека из этого списка находятся на свободе", - рассказала российский омбудсмен.

Теги: #заключенные #омбудсмен #денисова #москалькова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:16 15.07.2019
Москалькова обсудит вопрос возможности допуска к удерживаемым в РФ украинцам независимых врачей для обследования – Денисова

Москалькова обсудит вопрос возможности допуска к удерживаемым в РФ украинцам независимых врачей для обследования – Денисова

12:52 15.07.2019
Денисова и Москалькова обсуждают в Киеве перспективы освобождения задержанных в странах сограждан

Денисова и Москалькова обсуждают в Киеве перспективы освобождения задержанных в странах сограждан

11:09 15.07.2019
Денисова и Москалькова проведут встречу в понедельник в Киеве

Денисова и Москалькова проведут встречу в понедельник в Киеве

17:33 12.07.2019
Образовательным омбудсменом станет директор киевской спецшколы №148 Горбачев - Минобразования

Образовательным омбудсменом станет директор киевской спецшколы №148 Горбачев - Минобразования

18:14 04.07.2019
Очередное перемещение украинцев, отбывавших наказание на оккупированной территории Луганской области, запланировано на июль

Очередное перемещение украинцев, отбывавших наказание на оккупированной территории Луганской области, запланировано на июль

15:44 26.06.2019
В ЕС ожидают, что в свете событий в ПАСЕ Россия продемонстрирует приверженность принципам СЕ и немедленно освободит украинских заключенных

В ЕС ожидают, что в свете событий в ПАСЕ Россия продемонстрирует приверженность принципам СЕ и немедленно освободит украинских заключенных

21:34 14.06.2019
Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к закону об украинском языке

Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к закону об украинском языке

00:50 12.06.2019
В Киеве создано спецотделение для заключенных, страдающих психическими расстройствами

В Киеве создано спецотделение для заключенных, страдающих психическими расстройствами

19:02 10.06.2019
Денисова просит Москалькову проинформировать о месте содержания крымских татар, задержанных утром

Денисова просит Москалькову проинформировать о месте содержания крымских татар, задержанных утром

13:54 27.05.2019
Из одесской колонии №51 вывезли пятерых нарушителей режима, заложников освободили

Из одесской колонии №51 вывезли пятерых нарушителей режима, заложников освободили

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие 5 обстрелов боевиков – Минобороны

Суд отложил до середины сентября рассмотрение апелляций на приговор по делу о госизмене Януковича - представитель обвинения

Суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского

Во двор ривненского предпринимателя неизвестные бросили гранату

Нацполиция Украины перешла на усиленный вариант несения службы

ПОСЛЕДНЕЕ

Решение итальянского суда по гвардейцу Маркиву вредит отношениям Украины и Италии – Аваков

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие 5 обстрелов боевиков – Минобороны

Суд Москве в среду рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским морякам

Суд отложил до середины сентября рассмотрение апелляций на приговор по делу о госизмене Януковича - представитель обвинения

Суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского

Во двор ривненского предпринимателя неизвестные бросили гранату

Алматы остался без света

Нацполиция Украины перешла на усиленный вариант несения службы

Полиция ищет взрывчатку в 5 харьковских вузах

КПВВ "Майорское" возобновил работу после проверки анонимного сообщения о минирования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА