Денисова надеется, что во вторник украинский и российский омбудсмены обменяются списками задержанных украинцев и россиян

Украинский омбудсмен Людмила Денисова ожидает, что во вторник, 16 июля, ей удастся обменяться списками удерживаемых в заключении граждан Украины и России со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, после чего стороны смогут перейти к верификации.

"Завтра, я надеюсь, при нашей встрече мы обменяемся списками наших граждан на территориях Украины и России, которые находятся в местах лишения свободы. Будем их верифицировать", - сказала Денисова на совместной пресс-конференции с российским омбудсменом в понедельник в Киеве.

"Мы продолжим сотрудничество и говорим о том, что нам нужно передать друг другу списки наших граждан. Мы проведем верификацию этих граждан, которые удерживаются, и будем проводить возможные встречи для определения механизмов их возвращения", - пояснила Денисова.

В свою очередь Москалькова отметила, что во вторник омбудсмены двух стран проведут встречу в Москве.

"Мы намерены провести полную ревизию списков граждан РФ и Украины, которые находятся на соответствующих территориях России и Украины – в местах лишения свободы, и наметить план действий по оказанию им гуманитарной помощи", - сказала российский омбудсмен.

Москалькова также обратила внимание, что за год с момента обмена списками, в них произошли изменения.

"Мы сегодня провели предварительную работу. Из российского списка по 50 гражданам России 27 человек находятся в местах лишения свободы, из них 13 отбывают наказание, по 5 нет решения апелляционных производств, по 8 лицам нет решения первой судебной инстанции, решение суда первой инстанции не вступило в законную силу в отношении одного человека, 23 человека из этого списка находятся на свободе", - рассказала российский омбудсмен.