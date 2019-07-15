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12:52 15.07.2019

Денисова и Москалькова обсуждают в Киеве перспективы освобождения задержанных в странах сограждан

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Денисова и Москалькова обсуждают в Киеве перспективы освобождения задержанных в странах сограждан

 Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова начали встречу в Киеве, в ходе которой будут обсуждать вопросы освобождения удерживаемых в РФ граждан Украины и содержащихся в Украине российских граждан.

"Начала встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в рамках ее визита в Киев. Мы обсудим вопрос освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и оккупированного Крыма, а также содержащихся граждан РФ в Украине", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Также, по ее словам, будет рассмотрена возможность решения гуманитарных вопросов обеспечения отдельных граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской или другой помощью.

"Будем говорить и о дальнейшем нашем сотрудничестве", - сказала украинский омбудсмен.

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев для присутствия на судебном заседании арестованного главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.

Москалькова заявила, что намерена обсудить с Денисовой вопросы защиты прав граждан, содержащихся в местах лишения свободы в России и Украине.

"Запланирована встреча с Денисовой, будем обсуждать гуманитарную тему защиты прав граждан, которые находятся на территории Украины и России в местах лишения свободы", - сказала Москалькова "Интерфаксу" (Interfax.ru) в понедельник.

Так, она намерена рассказать Денисовой о самочувствии украинских военных моряков, содержащихся в СИЗО "Лефортово".

Ранее координатор команды защиты украинских военных моряков, адвокат Николай Полозов заявлял, что следствие намерено обратиться в Лефортовский суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста в отношении всех арестованных. По информации защитника, судебные заседания по продлению меры пресечения пройдут 17 июля. Как ожидается, на суд приедет Денисова

Как сообщалось, в Подольском районном суде г.Киева в понедельник состоится заседание по делу Вышинского, подозреваемого в госизмене. По словам пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, заседание начнется в 16:15 понедельника.

Теги: #заложники #денисова #москалькова
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