Денисова и Москалькова проведут встречу в понедельник в Киеве

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова проведут встречу в Киеве в понедельник.

"Да, (встреча - ИФ) будет, обязательно", - сказала Денисова агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По ее словам, встреча состоится в полдень.

Вместе с тем Денисова не конкретизировала, какие темы будут обсуждаться на встрече с Москальковой.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", после встречи будет совместное заявление двух омбудсменов для прессы.

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев для присутствия на судебном заседании арестованного главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.

Москалькова заявила, что намерена обсудить с Денисовой вопросы защиты прав граждан, содержащихся в местах лишения свободы в России и Украине.

"Запланирована встреча с Денисовой, будем обсуждать гуманитарную тему защиты прав граждан, которые находятся на территории Украины и России в местах лишения свободы", - сказала Москалькова "Интерфаксу" (Interfax.ru) в понедельник.

Так, она намерена рассказать Денисовой о самочувствии украинских военных моряков, содержащихся в СИЗО "Лефортово".

"Надеюсь, будут механизмы, которые послужат скорейшему возвращению домой людей, которые находятся под стражей вдали от семьи. Но вопросы обмена не в моей компетенции", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос, будут ли подниматься вопросы обмена заключенных.

Ранее координатор команды защиты украинских военных моряков, адвокат Николай Полозов заявлял, что следствие намерено обратиться в Лефортовский суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста в отношении всех арестованных. По информации защитника, судебные заседания по продлению меры пресечения пройдут 17 июля. Как ожидается, на суд приедет Денисова

Как сообщалось, в Подольском районном суде г.Киева в понедельник состоится заседание по делу Вышинского, подозреваемого в госизмене. По словам пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, заседание начнется в 16:15 понедельника.