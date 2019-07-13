В Ривненской области от взрыва в сарае родного деда погибли двое его внуков

В Ривненской области полиция устанавливает обстоятельства взрыва, в результате которого погибли двое детей.

"Предварительно установлено, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя Смыги", - сообщает сайт МВД Украины.

Известно, что 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, которые проживали в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было.

"Известно, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами", - отмечено в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.