События

12:57 13.07.2019

Первые два вестибюля Киевского метрополитена с 15 июля начнут работать без жетонов

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Первые два вестибюля Киевского метрополитена с 15 июля начнут работать без жетонов

В Киевском метрополитене с 15 июля жетон не будет продаваться и приниматься в вестибюлях станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к Ипподрому), сообщает КП "Киевский метрополитен" на своей странице в соцсети Фейсбук.

В указанных местах будут работать только "современные средства оплаты". В то же время ранее купленные жетоны можно еще использовать в других вестибюлях данных станций и всех остальных.

"Напоминаем: полностью жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года", - отмечено в сообщении.

Киевский метрополитен предлагает пассажирам выбрать удобную карточку для оплаты проезда: карточку метро, бесконтактную банковскую карту или е-билет.

Теги: #киев #метро #жетоны
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