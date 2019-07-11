События

11:50 11.07.2019

ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

1 мин читать
ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

 Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает на 17 июля вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Бюро.

"Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, не уточнили, в рамках какого именно из уголовных производств.

Также в ГБР не проинформировали о времени допроса.

Как сообщалось, ГБР в настоящее время расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко, заявил директор ГБР Роман Труба, но никаких подробностей не сообщил.

Теги: #гбр #допрос #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:39 10.07.2019
Иван Малкович поддержал "Европейскую солидарность" на выборах в парламент и назвал Петра Порошенка одним с сильнейших современных европейских лидеров

Иван Малкович поддержал "Европейскую солидарность" на выборах в парламент и назвал Петра Порошенка одним с сильнейших современных европейских лидеров

22:10 09.07.2019
Решение о проведении военного парада зависит от приоритетов Верховного Главнокомандующего ВСУ – Порошенко

Решение о проведении военного парада зависит от приоритетов Верховного Главнокомандующего ВСУ – Порошенко

12:17 09.07.2019
ГБР проводит обыски в офисе ГФС в Волынской области

ГБР проводит обыски в офисе ГФС в Волынской области

10:57 09.07.2019
Порошенко про итоги саммита "Украина-ЕС": Сенсации не случилось, в декларации не указаны "Азовские санкции" и вопросы "Северного потока-2"

Порошенко про итоги саммита "Украина-ЕС": Сенсации не случилось, в декларации не указаны "Азовские санкции" и вопросы "Северного потока-2"

10:48 09.07.2019
"5 лет еффективнее десятилетий": Юнкер оценил усилия Порошенка на пути к Европе

"5 лет еффективнее десятилетий": Юнкер оценил усилия Порошенка на пути к Европе

10:25 09.07.2019
ГБР открыло дело относительно возможного присвоения экс-главой филиала УЗ "Центр управления промышленностью" 7 млн грн

ГБР открыло дело относительно возможного присвоения экс-главой филиала УЗ "Центр управления промышленностью" 7 млн грн

20:01 08.07.2019
Порошенко: на саммите Украина – ЕС обошли вопрос усиления санкционного давления РФ из-за неосвобождения украинских моряков

Порошенко: на саммите Украина – ЕС обошли вопрос усиления санкционного давления РФ из-за неосвобождения украинских моряков

18:32 08.07.2019
Петр Порошенко после встречи с Дональдом Туском: Отраслевые союзы есть основой дальнейшего прогресса Украины в Европейской интеграции

Петр Порошенко после встречи с Дональдом Туском: Отраслевые союзы есть основой дальнейшего прогресса Украины в Европейской интеграции

15:01 08.07.2019
Петр Порошенко: Телемосты с агрессором, телемосты с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны

Петр Порошенко: Телемосты с агрессором, телемосты с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны

13:52 08.07.2019
Тимошенко возложила ответственность за идею проведения телемоста с российским телеканалом на Порошенко

Тимошенко возложила ответственность за идею проведения телемоста с российским телеканалом на Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Объединенные силы отказываются от ответного огня в сторону боевиков, если это угрожает мирному населению – командующий ООС

Суд Евросоюза вскоре может вынести решения об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения – Сарган

МИД сообщает об урегулировании ситуации с украинским блогером Суриным, задержанным в Иране за запуск дрона

В Греции на полуострове Халкидики жертвами шторма стали 6 иностранцев

Глава МинВОТ: Выплачивать пенсии в ОРДЛО пока невозможно

ПОСЛЕДНЕЕ

Объединенные силы отказываются от ответного огня в сторону боевиков, если это угрожает мирному населению – командующий ООС

Суд Евросоюза вскоре может вынести решения об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения – Сарган

Кабмин дал старт внедрению единой электронной услуги по оформлению документов для новорожденных "еМалятко" – Саенко

Европейская РН Vega не смогла вывести на орбиту военный спутник ОАЭ

МИД сообщает об урегулировании ситуации с украинским блогером Суриным, задержанным в Иране за запуск дрона

Британия обвинила иранские суда в создании помех британскому танкеру в Ормузском проливе

В Греции на полуострове Халкидики жертвами шторма стали 6 иностранцев

В Харькове восстановили бюст Жукова

Шестеро горняков госпитализированы вследствие пожара на шахте в Днепропетровской области

Двое детей погибло в результате ДТП на Прикарпатье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА