ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает на 17 июля вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Бюро.

"Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, не уточнили, в рамках какого именно из уголовных производств.

Также в ГБР не проинформировали о времени допроса.

Как сообщалось, ГБР в настоящее время расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко, заявил директор ГБР Роман Труба, но никаких подробностей не сообщил.