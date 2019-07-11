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01:25 11.07.2019

ЦИК отменила регистрацию 26 кандидатов в нардепы

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ЦИК отменила регистрацию 26 кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия на заседании в среду отменила регистрацию 26 кандидатов.

В частности, Радикальная партия Олега Ляшко исключила из своего списка Вовка В.И. (№10), Куприенко А.В. (№14), Кириченко А.Н. (№23).

Из списка "Слуги народа" вычеркнули Федосову А.В. (№175) и Расенка А.А. (№184). По данным Госпогранслужбы они не все пять последних лет проживали в Украине, а находились за границей.

В то же время партия "Слуга народа" обратилась спросьбой вычеркнуть из списка Коробкову А.А. (№31), Боярчука Р.М. (№71), Арбуз А.А. (№78), Соколова М.Ю. (№99), Баланюк Ю.В. (№164), Рагимова А.Б. (№170), Витикача В.В. (№177).

Кандидат Галаченко А.А., который баллотировался под №135 от ВО "Батькивщина", сам отказался от выборов.

Теги: #отмена #кандидаты #цик
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