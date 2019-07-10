Розенко: Зеленский должен отстранить главу Донецкой ВГА от должности на время расследования обстрела под Гранитным

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко должен быть немедленно отстранен президентом Украины Владимиром Зеленским от должности на время проведения расследования.

"Считаю, что председатель Донецкой ВГА Павел Кириленко должен быть немедленно отстранен президентом Владимиром Зеленским от должности на время проведения расследования. А военная прокуратура немедленно (должна – ИФ) начать расследование всех фактов, приведших к гибели людей", - написал министр на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Ранее, около 15.00 в среду, в районе южной окраины Гранитного (Донецкая обл.) противотанковым ракетным комплексом боевиков был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений ООС. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб, еще один получил ранения средней тяжести и был эвакуирован в одно из медицинских учреждений.

Под обстрел попал автомобиль из колонны, в которой передвигался глава Донецкой ВГА Кириленко, однако ни он, ни автомобиль, в котором он передвигался, не пострадали.