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15:42 09.07.2019

Вице-премьер Розенко опровергает задержание Трубарова

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Вице-премьер Розенко опровергает задержание Трубарова

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко опровергает информацию о задержании детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Виталия Трубарова.

"Здесь прошла информация, что задержан и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров... А кто же у меня сейчас на заседании правительственного комитета присутствует", - написал Розенко во вторник на своей странице в соцсети Фейсбук.

При этом вице-премьер опубликовал в соцсети фотографию Трубарова на заседании комитета.

Как сообщил агентству "Интерфакс Украина" источник в ФГИ, в центральном офисе ведомства во вторник неизвестные лица в штатском проводили следственные действия. По его словам, и.о. главе Фонда Трубарову они вручили какую-то бумагу.

Собеседник агентства также опроверг факт задержания руководителя Фонда. "После этих событий Трубаров уехал в Кабмин", - сказал он.

Теги: #трубаров #фги #набу #задержание
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