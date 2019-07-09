Участники двух разделенных полицией акций протеста перед зданием парламента Грузии отказываются расходиться первыми

Две параллельные акции протеста перед зданием грузинского парламента на проспекте Руставели в Тбилиси продолжаются из-за отказа обеих сторон расходиться по домам первыми и опасений, что опустевшее место тут же будет занято, передает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщалось, в Тбилиси в понедельник участники акции протеста против ЛГБТ-сообщества пришли к зданию парламента и заняли место, где ежедневно с 21 июня проводятся митинги с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария. При этом противники главы МВД собрались в нескольких десятках метров от первой акции. Обе стороны разделил кордон полиции. Участники обеих акций периодически оскорбляли друг друга. При этом организаторы с обеих сторон призывали не поддаваться на провокации.

В ходе митинга перед парламентом противники проведения в Тбилиси гей-парадов заявили, что требуют от властей на законодательном уровне запретить какие-либо шествия секс-меньшинств в грузинской столице. При этом они обвинили участников параллельно проходящей акции в том, что они отказываются отмежеваться от ЛГБТ-сообщества.

Между тем, участники акции с требованием отставки главы МВД в своих выступлениях назвали участников параллельной акции пророссийскими активистами, действиями которых управляют власти.

Полиция периодически останавливает участников обеих акций от попыток выяснить отношения.

Ранее ряд представителей Грузинской православной церкви, которые пришли на акцию перед парламентом, чтобы поддержать требования запрета шествий ЛГБТ, призвали всех разойтись по домам, однако не все поддержали этот призыв.

На одной акции громко звучит музыка, на другой продолжаются выступления ее участников. С обеих сторон звучат призывы к полиции обеспечить порядок. Организаторы обеих акций заявляют, что их протест не прекратится до выполнения властями их требований.

В понедельник в Тбилиси прошли также акции в защиту прав ЛГБТ возле здания МВД и против пропаганды войны с Россией перед зданием частной телекомпании "Рустави-2". Эти две акции уже завершились без эксцессов.