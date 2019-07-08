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16:50 08.07.2019

Кабмин анонсировал запуск Украинского фонда стартапов

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Кабмин анонсировал запуск Украинского фонда стартапов

Кабинет министров совместно с Министерством финансов анонсировал презентацию Украинского фонда стартапов.

Согласно совместному сообщении Кабмина, Минфина и Unit.City, презентация фонда состоится 11 июля 2019 года на площадке Unit.City с участием премьер-министра Владимира Гроссмана и министра финансов Оксан Маркаровой.

Как сообщалось, решение о создании Фонда развития инноваций правительство приняло в ноябре 2018 года.

Планируется, что фонд обеспечит стимулирование инновационной деятельности, коммерциализацию результатов научно-технических разработок, выход на рынок новых товаров и услуг, обеспечит предоставление финансовой поддержки инновационным компаниям и проектам, а также будет способствовать поиску и привлечению инвестиций в такие проекты.

Теги: #фонд #стартап #маркарова #кабмин
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