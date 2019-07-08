Иран официально объявил об отступлении от обязательств по соглашению в области обогащения урана

Тегеран в воскресенье официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%.

"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ИФ)", - заявил на пресс-конференции замминистра иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

Участники пресс-конференции не уточнили, до какого уровня будет теперь проводиться обогащение урана. Они пояснили, что обогащение "превысит 3,67%". В то же время, накануне Али Акбар Велаяти - советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - заявил, что уровень обогащения планируется поднять до 5%. Он подчеркнул, что этот уран будет использоваться исключительно в мирных целях, в частности, на АЭС в Бушере.

ИРАН НАДЕЕТСЯ СПАСТИ СВПД, НО НЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Аракчи отметил, что отступление Ирана от ряда обязательств по соглашению означает, что Иран не выходит из него, а пытается спасти. Тем не менее, он не исключил, что Иран продолжит сокращать свои обязательства вплоть до выхода из СВПД, если подписанты соглашения не будут выполнять свои обязательства.

В то же время, Иран надеется, что соглашение по иранскому атому удастся сохранить и прилагает усилия к этому, заявил журналистам представитель правительства ИРИ Али Рабии.

"Иран надеется сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), однако не любой ценой, и не за счет своих национальных интересов", - сказал он на пресс-конференции.

Аракчи отметил, что в настоящее время "необходимы новые инициативы" для того, чтобы спасти соглашение.

Он сообщил, что вопрос о сохранении ядерной сделки будет обсуждаться на планируемой встрече глав МИД стран-участниц соглашения, и что Иран привержен дипломатическому решению проблемы.

"Мы готовимся к проведению встречи в формате "4+1". Планируем провести ее в июле", - сказал он.

Он сказал, что Тегеран не возражает, чтобы к этим переговорам присоединились США при условии отмены санкций против Ирана.

ИРАН ДАЕТ 60 ДНЕЙ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С СОГЛАШЕНИЕМ

В то же время, Аракчи заявил, что иранские власти сообщили, что если через 60 дней не будут решены проблемы, связанные с соглашением по иранскому атому, Тегеран перейдет к следующему - третьему - этапу сокращения своих обязательств. Власти, однако, не намерены заранее сообщать, в чем будет заключаться этот этап сокращения обязательств в рамках СВПД.

"О сути третьей стадии будет известно по истечению 60-дневного периода", - сказал он на пресс-конференции.

В воскресенье истек 60-девный срок, который Иран предоставил европейским странам для исполнения в полном объеме их обязательств в соответствии с СВПД.

Тегеран предупреждал, что если его условия не будут выполнены, то Иран намерен еще больше сократить объем собственных обязательств по СВПД.

Объявление Ираном в воскресенье о втором шаге в области отступлений от выполнения обязательств по СВПД соответствует праву страны защищать национальные интересы, заявил глава МИД ИРИ Джавад Зариф.

"Иран предпринимает второй этап корректирующих шагов в соответствии с параграфом 36 СВПД. Мы оставляем за собой право продолжать использовать средства правовой защиты в рамках СВПД для отстаивания наших интересов перед лицом экономического терроризма США. Все такие шаги обратимы только в случае выполнения обязательств европейской "тройкой" (Великобритания, Франция, Германия - ИФ)" - написал дипломат в своем Twitter.

Он отметил, что "тройка" не выполняет своих обязательств в рамках соглашения, в частности, в области поддержки позиции Ирана в соответствии с параграфом 36 СВПД, содержащим механизм разрешения споров.

"У европейской стройки" нет никаких оправданий, чтобы избежать сильного политического ответа на вопросы, связанные с охранением СВПД и противодействием одностороннему подходу США", - подчеркнул Зариф.

Ранее на этой неделе президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что если другие участники СВПД не будут выполнять обещания по противодействию санкциям в отношении его страны, то она превысит уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, и приостановит модернизацию тяжеловодного реактора в Араке.

При этом Рухани подчеркнул, что Иран сокращает выполнение обязательств по СВПД лишь в качестве ответной меры.

После этих заявлений американский президент Дональд Трамп, по решению которого США 8 мая 2018 года вышли из СВПД, заявил, что в будущем Иран может серьезно пожалеть о том, что распространяет заявления с угрозами возобновления реализации элементов своей ядерной программы.

В свою очередь Евросоюз выразил сожаление о решении Ирана сократить обязательства по СВПД и повысить уровень обогащения урана.

В ЕС ОЗАБОЧЕНЫ РЕШЕНИЕМ ИРАНА

Евросоюз "в высшей степени озабочен" объявлением Ирана об очередном шаге по отходу от своих обязательств в рамках СВПД, заявила Майя Косьянчич - пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

"Мы призвали Иран не принимать дальнейших мер, которые подрывают ядерную сделку. Мы настоятельно призываем Иран прекратить и обратить вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами по ядерной программе", - сказала Косьянчич.

МИД Германии в воскресенье также заявил об озабоченности повышением Ираном уровня обогащения урана.

"Мы в высшей степени озабочены объявлением Ирана о том, что он приступил к обогащению урана выше 3,67%, предусмотренного СВПД", - говорится в распространенном заявлении германского внешнеполитического ведомства.

В Берлине подчеркнули: "Мы призвали Иран не предпринимать дальнейшие меры, которые подрывают ядерное соглашение. Мы решительно требуем от Ирана прекратить и обратить вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами по СВПД, включая производство низкообогащенного урана, выходящее за пределы соответствующего лимита запасов в соответствии с СВПД".

В заявлении отмечается, что Германия "ждет дальнейшей информации от МАГАТЭ".

МИД сообщил, что Германия поддерживает контакты с другими подписантами СВПД по вопросам дальнейших шагов, касающихся соглашения.

Великобритания считает, что Иран, объявив о повышении уровня обогащения урана, действует в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил британский МИД.

"Иран нарушил положения СВПД", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

"В то время как Соединенное Королевство в полной мере привержено соблюдению соглашения, Иран должен незамедлительно прекратить и обратить вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами. Мы координируем с другими участниками СВПД дальнейшие действия по поводу дальнейших шагов в области условий соглашения, включая Совместную комиссию", - говорится в заявлении.