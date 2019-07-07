События

21:19 07.07.2019

Туск: жители восточной Украины оказались в западне из-за "российской войны"

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Туск: жители восточной Украины оказались в западне из-за "российской войны"

Президент Европейского совета Дональд Туск поделился своими впечатлениями от поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Луганскую область.

      "Сегодня посетил Станицу Луганскую с президентом Украины Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны. Хорошие встречи с храбрыми украинскими военными, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями", - написал он в своем Twitter в воскресенье.

Теги: #туск #зеленский #донбасс
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