Туск: жители восточной Украины оказались в западне из-за "российской войны"

Президент Европейского совета Дональд Туск поделился своими впечатлениями от поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Луганскую область.

"Сегодня посетил Станицу Луганскую с президентом Украины Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны. Хорошие встречи с храбрыми украинскими военными, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями", - написал он в своем Twitter в воскресенье.