Спецслужбы РФ разворачивают операцию по интеграции ОРДЛО в Украину на своих условиях

Спецоперация спецслужб РФ по реализации задачи любыми возможными способами интегрировать неподконтрольные украинскому правительству отдельные районы Донецкой и Луганской областей в состав Украины на своих условиях разворачивается в настоящее время в информационном пространстве, сообщается на сайте группы "Информационное сопротивление" (ИС).

"Что интересно, буквально в это же самое время главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник одновременно призвали президента Украины Владимира Зеленского предоставить Донбассу "особый статус". Причем на самих неподконтрольных территориях Донбасса уже несколько месяцев активно распространяется т.н. "флешмоб" "Зеленский, признай выбор Донбасса", который должен подготовить общественное мнение жителей "республик" к "объединению" с Украиной", - отмечает координатор "Информационного сопротивления" Юрий Карин.

В сообщении отмечается, что время играет против РФ, которая уже в настоящее время испытывает сложности с финансированием оккупированных территорий, в том числе Грузии и Молдовы, однако такой сценарий очень опасен для будущего самой Украины. В частности, в случае его реализации "Газпром" выступит с требованием к Украине заплатить за поставленный в ОРДЛО с 2014 года газ. "Не сомневайтесь, все подсчитано, а акты приемки/передачи аккуратно подшиты", - отмечает Карин.

Также в этом сценарии предусмотрено "освоение" средств на восстановление Донбасса, которые будут выделяться не только из бюджета Украины, но и западными партнерами.

"Главная ловушка находится во "втором слое" кремлевского сценария. Основная, невидимая на первый взгляд задача – любыми путями добиться прямых переговоров Украины с "ДНР" и "ЛНР", а это путь к признанию "гражданской войны" в нашей стране. В этом случае РФ автоматически становится непричастной к войне в Украине, что приведет к целому комплексу решенных для Кремля вопросов, начиная от санкций Запада из-за агрессии в отношении Украины, и заканчивая переформатированием самой власти в нашей стране", - указывает координатор ИС.