События

21:19 04.07.2019

Корбан сообщил, что ЕСПЧ признал нарушение его прав во время задержания и содержания под стражей в 2015 году

2 мин читать
Корбан сообщил, что ЕСПЧ признал нарушение его прав во время задержания и содержания под стражей в 2015 году

Украинский бизнесмен, экс-глава партии "УКРОП" Геннадий Корбан сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным его задержание 2015 году и нарушение в отношении него презумпции невиновности.

"Сегодня Европейский суд по правам человека опубликовал своё решение по моей жалобе. Процесс длился около четырёх лет. По всем пунктам ЕСПЧ признал мою правоту", - написал Корбан на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По его словам, суд признал незаконным его задержание 31 октября 2015 года, "исполненное в формате военной операции" и содержание под стражей.

"Судебный процесс, длившийся с 26 по 28 декабря, фактически без перерыва – также признан незаконным. Нарушено право на справедливый суд, нарушена презумпция невиновности в отношении меня и многое другое. Резолютивная часть состоит из 9 пунктов", - написал Корбан.

В качестве следующего шага бизнесмен анонсировал подачу жалобы в расширенную палату ЕСПЧ. "Чтобы доказать политическое преследование его как лидера политпартии УКРОП на тот момент", - пояснил он.

Корбан также сообщил, что специально не обращался за компенсацией, которую ему должно выплатить государство Украина. "Считаю неправильно будет наказывать государство", - написал он.

Как сообщалось, Геннадий Корбан был задержан 31 октября 2015 года. 4 ноября ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание и участие в преступной организации), ч.3 ст.157 (препятствование деятельности избирательных комиссий), ч.5 ст.191 (речь идет о присвоении денежных средств в особо крупных размерах благотворительной организации "Фонд обороны страны"), ч.2 ст.289 и ст.349 Уголовного кодекса Украины (речь идет о захвате в Днепропетровске в качестве заложников председателя Госземагентства Украины и директора департамента Днепропетровского городского совета). Г.Корбану была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, срок которой истекал 31 декабря.

28 декабря Днепровский районный суд Киева принял решение изменить меру пресечения Г.Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 дней. Заседание по изменению меры пресечения длилось несколько дней.

В 2017 году генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что суд признал Корбана виновным и приговорил его к условному сроку.

По информации СМИ, Корбан в апреле 2016 года обратился в ЕСПЧ. По его мнению, власти Украины нарушили положения ст.3 (запрет на пытки и жестокое обращение), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст.6 (право на справедливый суд), статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) в сочетании со ст.5 Европейской конвенции по правам человека.

Теги: #корбан #еспч
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:33 27.06.2019
ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию владельцам игровых автоматов

ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию владельцам игровых автоматов

23:56 11.06.2019
ЕСПЧ обязал Россию срочно поместить Бэкирова в больницу

ЕСПЧ обязал Россию срочно поместить Бэкирова в больницу

16:31 11.06.2019
Зеленский объявил новый конкурс на должность судьи ЕСПЧ

Зеленский объявил новый конкурс на должность судьи ЕСПЧ

14:04 15.05.2019
ЕСПЧ назначил слушания по делу "Украина против России (Крым)" на 11 сентября

ЕСПЧ назначил слушания по делу "Украина против России (Крым)" на 11 сентября

19:51 26.04.2019
Окружной админсуд Киева запретил комиссии совершать действия по проведению конкурса на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Окружной админсуд Киева запретил комиссии совершать действия по проведению конкурса на должность судьи ЕСПЧ от Украины

19:36 04.04.2019
ЕСПЧ уведомил Россию о подаче исков от 380 человек по делу о крушении "Боинга" на Донбассе

ЕСПЧ уведомил Россию о подаче исков от 380 человек по делу о крушении "Боинга" на Донбассе

13:01 26.03.2019
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию гражданам Грузии, депортированным из РФ в 2006 году

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию гражданам Грузии, депортированным из РФ в 2006 году

15:32 04.03.2019
Полозов: адвокаты украинских военнопленных моряков готовят пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ

Полозов: адвокаты украинских военнопленных моряков готовят пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ

14:24 22.02.2019
ЕСПЧ решил дополнительно не указывать РФ на необходимость оказания медпомощи пленным украинским морякам - Лищина

ЕСПЧ решил дополнительно не указывать РФ на необходимость оказания медпомощи пленным украинским морякам - Лищина

16:41 12.02.2019
ЕСПЧ обязал Украину выплатить EURO4 тыс. компенсации осужденному наркоторговцу

ЕСПЧ обязал Украину выплатить EURO4 тыс. компенсации осужденному наркоторговцу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан"

Боец ВСУ ранен, еще двое травмированы на Донбассе с начала суток вследствие 16 обстрелов боевиков – штаб ООС

СБУ располагает данными об агентах Кремля среди украинских политиков, пытающихся попасть во власть

Вблизи Станицы Луганской горит минированный лес, ранен один человек

Пять украинских военных ранены вследствие 29 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Потушен пожар в заминированном лесу под Станицей Луганской – ГСЧС

Полиция ищет взрывчатку на стадионе и станции метро в Харькове

В Минске задержали представителей российского поставщика фейерверков по делу о взрывах на салюте - СК

Экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан"

В Берлине уже более пяти часов горит вьетнамский рынок

Боец ВСУ ранен, еще двое травмированы на Донбассе с начала суток вследствие 16 обстрелов боевиков – штаб ООС

Арестован работник предприятия ОПК, передававший разведке РФ информацию военного характера – Генпрокуратура Украины

Польша объявила розыск свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА"

Очередное перемещение украинцев, отбывавших наказание на оккупированной территории Луганской области, запланировано на июль

Продюсер "Волка с Уолл-стрит" задержан в Малайзии по подозрению в отмывании денег

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА