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14:14 04.07.2019

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина, салютные установки и фейерверки были закуплены в России

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Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина, салютные установки и фейерверки были закуплены в России

Министерство обороны Белоруссии заявило, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в России, а предположительной причиной подрывов стали некачественные заряды.

"Салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад). Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Предположительная причина подрывов - некачественные заряды данного калибра (195 мм)", - говорится в заявлении Минобороны, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

"Для исключения "человеческого фактора" (неправильной эксплуатации установок и изделий) в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок. В местах проведения салюта было выставлено оцепление согласно нормативным актам, регламентирующим применение данных фейерверочных изделий, имеющих соответствующие сертификаты фирмы-производителя", - сказали в Минобороны.

"Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать. Это - редчайший случай", - заявили белорусские военные.

В компании "Пиро-Рос" отказались прокомментировать ситуацию. "Мы не комментируем", - сказал представитель компании "Интерфаксу".

3 июля во время праздничного салюта в Минске погибла женщина. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Во время салюта в Минске очевидцы в социальных сетях сообщали о ЧП. В частности, были опубликованы фото- и видеоматериалы, на которых видно, что разрыв снарядов происходил очень низко, практически у самой земли.

Теги: #салют #россия #беларусь
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