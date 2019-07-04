События

11:15 04.07.2019

"Зеонбуд" считает клеветой заявления КРРТ о контроле оператора над Нацсоветом по телерадиовещанию

2 мин читать
"Зеонбуд" считает клеветой заявления КРРТ о контроле оператора над Нацсоветом по телерадиовещанию

Оператор цифрового телевидения компания "Зеонбуд" считает письмо Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) к президенту Владимиру Зеленскому клеветой и отрицает наличие контроля над отраслевым госрегулятором в лицеНационального совета по вопросам телевидения и радиовещания, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Зеонбуда".

"Непонятно, то ли владельцы такие нерадивые, то ли руководство КРРТ слово "контроль" понимает в каком-то странном смысле, но "подконтрольный" Нацсовет вынес "Зеонбуду" четыре безосновательных предупреждения, и мы вынуждены доказывать в 29 судебных заседаниях свою правоту и законность действий", - заявили в "Зеонбуде", подчеркнув: весь текст обращения КРРТ к президенту выглядит как политически заангажированный заказ.

В ответ на обвинение в пренебрежении интересами участников рынка "Зеонбуд" сообщает, что в течение восьми лет поддерживает круглосуточную работу цифровой сети и предоставляет телекомпаниям качественные услуги. Также оператор процитировал позицию ранее занимавшего должность директора по стратегическому развитию медиагруппы StarLightMedia Федора Гречанинова, озвученную на конференции "Дни электронных коммуникаций-2018".

"У телеканалов с "Зеонбудом" сейчас отношения гораздо лучше, чем с КРРТ. Потому что мы понимаем экономику "Зеонбуда", понимаем тариф. КРРТ по сравнению с "Зеонбуд" - это какая-то воровская организация. Непонятно, как они меняют тариф", - цитируются слова Гречанинова в комментарии "Зеонбуда".

Кроме того, в "Зеонбуде" сообщили о построении "самой большой и самой современной в Европе сети наземного эфирного цифрового телевидения". Компания уже восемь лет выполняет все работы и несет все расходы по ее эксплуатации, круглосуточно управляя в онлайн-режиме более 600 передатчиками по всей территории страны.

"Именно специалисты "прокладки" выполняют все работы по профилактике, текущему и аварийному ремонту оборудования. Услуга же КРРТ - только фактическая сдача в аренду по 10 кв. м производственной площади под передаточные станции "Зеонбуда", за что концерн получает 2/3 всего дохода оператора", - отметили в компании.

Кроме того, как сообщили в "Зеонбудет", оператору был стратегически невыгодным вариант резкого перехода от аналогового к цифровому телевидению, поскольку объективно потеряется значительная часть потенциальной аудитории, когда телезрители оперативно были вынуждены делать выбор между эфиром, кабелем и спутником.

Администрация КРРТ обратилась в официальном письме к президенту Украины с просьбой рассмотреть вопрос о манипулировании компанией "Зеонбуд" Нацсоветом по телерадиовещанию. В концерне также подчеркнули, что непрозрачность собственности "Зеонбуда" и отсутствие информации о выполнении лицензионных условий провайдера вызывают беспокойство.

"Зеонбуд" - оператор цифровой многоканальной телесети в составе четырех мультиплексов в стандарте DVB-T2 (MPEG-4). Получил лицензию Нацсовета по телерадиовещанию в декабре 2010 года. Согласно опубликованным компанией документам о составе собственников за 2018 год, ею владеют опосредствованно через ряд кипрских, виргинских и белизских компаний пять латвийских предпринимателей и британец Томас Адриан Дэвид Милс.

Теги: #кррт #зеонбуд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:07 25.09.2018
КРРТ отключил вещание "UA: Первый" за долги - Аласания

КРРТ отключил вещание "UA: Первый" за долги - Аласания

12:31 20.10.2017
УГЦР отвергает обвинения "Зеонбуд" в некачественном измерительном оборудовании

УГЦР отвергает обвинения "Зеонбуд" в некачественном измерительном оборудовании

19:12 25.07.2017
УГЦР отвергает обвинения "Зеонбуда" в использовании некачественного оборудования для измерения покрытия цифрового телевидения

УГЦР отвергает обвинения "Зеонбуда" в использовании некачественного оборудования для измерения покрытия цифрового телевидения

15:04 09.12.2016
Нацсовет по телерадиовещанию переоформил лицензию "Зеонбуда"

Нацсовет по телерадиовещанию переоформил лицензию "Зеонбуда"

16:33 19.05.2016
Активисты обвиняют руководство КРРТ в саботаже строительства телевышки в Донецкой области

Активисты обвиняют руководство КРРТ в саботаже строительства телевышки в Донецкой области

09:56 09.02.2016
"Зеонбуд" установил приемлемые для рынка телекомуслуг тарифы - АМКУ

"Зеонбуд" установил приемлемые для рынка телекомуслуг тарифы - АМКУ

13:32 03.12.2015
АМКУ оштрафовал "Зеонбуд" на 44 млн грн за злоупотребление монопольным положением

АМКУ оштрафовал "Зеонбуд" на 44 млн грн за злоупотребление монопольным положением

16:22 02.12.2015
В Раде зарегистрирован законопроект о национализации "Зеонбуда"

В Раде зарегистрирован законопроект о национализации "Зеонбуда"

12:20 23.10.2015
Телеканал "Ирта" восстановил вещание в Сватово с использованного из Литвы передатчика

Телеканал "Ирта" восстановил вещание в Сватово с использованного из Литвы передатчика

15:18 12.10.2015
КРРТ ввел в действие передатчик для распространения сигнала областной ТРК в районе Луганска

КРРТ ввел в действие передатчик для распространения сигнала областной ТРК в районе Луганска

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вблизи Станицы Луганской горит минированный лес, ранен один человек

Пять украинских военных ранены вследствие 29 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

Генпрокуратура направила запрос в Офис президента по заявлениям пресс-секретаря Мендель о военных ВСУ

Центризбирком отменил регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы

СБУ предоставила в ЦИК материалы об отсутствии Клюева и Шария в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Коломойский назвал войну на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом"

Правоохранители разделили кордоном пикеты националистов и "Евросолидарности" у здания КС

Парламентская комиссия получила отчет агентства Kroll о хищении $1 млрд из банков Молдовы

Экс-министр финансов Великобритании Осборн претендует на пост главы МВФ

Центральный аппарат ГНС пополнился 150 сотрудниками

Идею импичмента Трампа поддержало менее половины американцев

У здания КС проходят пикеты разных политсил против отмены закона о люстрации

Netflix создаст производственный центр в Великобритании

При СНБО создадут координационный центр, одной из задач которого будут вопросы реформирования "Укроборонпрома"

МККК направил на Донбасс 200 тонн гуманитарной помощи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА