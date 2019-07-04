"Зеонбуд" считает клеветой заявления КРРТ о контроле оператора над Нацсоветом по телерадиовещанию

Оператор цифрового телевидения компания "Зеонбуд" считает письмо Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) к президенту Владимиру Зеленскому клеветой и отрицает наличие контроля над отраслевым госрегулятором в лицеНационального совета по вопросам телевидения и радиовещания, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Зеонбуда".

"Непонятно, то ли владельцы такие нерадивые, то ли руководство КРРТ слово "контроль" понимает в каком-то странном смысле, но "подконтрольный" Нацсовет вынес "Зеонбуду" четыре безосновательных предупреждения, и мы вынуждены доказывать в 29 судебных заседаниях свою правоту и законность действий", - заявили в "Зеонбуде", подчеркнув: весь текст обращения КРРТ к президенту выглядит как политически заангажированный заказ.

В ответ на обвинение в пренебрежении интересами участников рынка "Зеонбуд" сообщает, что в течение восьми лет поддерживает круглосуточную работу цифровой сети и предоставляет телекомпаниям качественные услуги. Также оператор процитировал позицию ранее занимавшего должность директора по стратегическому развитию медиагруппы StarLightMedia Федора Гречанинова, озвученную на конференции "Дни электронных коммуникаций-2018".

"У телеканалов с "Зеонбудом" сейчас отношения гораздо лучше, чем с КРРТ. Потому что мы понимаем экономику "Зеонбуда", понимаем тариф. КРРТ по сравнению с "Зеонбуд" - это какая-то воровская организация. Непонятно, как они меняют тариф", - цитируются слова Гречанинова в комментарии "Зеонбуда".

Кроме того, в "Зеонбуде" сообщили о построении "самой большой и самой современной в Европе сети наземного эфирного цифрового телевидения". Компания уже восемь лет выполняет все работы и несет все расходы по ее эксплуатации, круглосуточно управляя в онлайн-режиме более 600 передатчиками по всей территории страны.

"Именно специалисты "прокладки" выполняют все работы по профилактике, текущему и аварийному ремонту оборудования. Услуга же КРРТ - только фактическая сдача в аренду по 10 кв. м производственной площади под передаточные станции "Зеонбуда", за что концерн получает 2/3 всего дохода оператора", - отметили в компании.

Кроме того, как сообщили в "Зеонбудет", оператору был стратегически невыгодным вариант резкого перехода от аналогового к цифровому телевидению, поскольку объективно потеряется значительная часть потенциальной аудитории, когда телезрители оперативно были вынуждены делать выбор между эфиром, кабелем и спутником.

Администрация КРРТ обратилась в официальном письме к президенту Украины с просьбой рассмотреть вопрос о манипулировании компанией "Зеонбуд" Нацсоветом по телерадиовещанию. В концерне также подчеркнули, что непрозрачность собственности "Зеонбуда" и отсутствие информации о выполнении лицензионных условий провайдера вызывают беспокойство.

"Зеонбуд" - оператор цифровой многоканальной телесети в составе четырех мультиплексов в стандарте DVB-T2 (MPEG-4). Получил лицензию Нацсовета по телерадиовещанию в декабре 2010 года. Согласно опубликованным компанией документам о составе собственников за 2018 год, ею владеют опосредствованно через ряд кипрских, виргинских и белизских компаний пять латвийских предпринимателей и британец Томас Адриан Дэвид Милс.