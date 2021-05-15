Телеком

12:48 15.05.2021

"Укрэксимбанк" выдаст КРРТ кредит на 490 млн грн под госгарантии на строительство Multiplex MX-7

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"Укрэксимбанк" выдаст КРРТ кредит на 490 млн грн под госгарантии на строительство Multiplex MX-7

Государственный "Укрэксимбанк" прокредитует построение общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7, оператором которого определен государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), входящий в сферу управления Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи).

"У нас есть вся необходимая инфраструктура для реализации этого проекта. И благодаря финансированию, которое мы получим, я мы сможем купить антенно-фидерное оборудование, станции мультиплексирования, передатчики, и построить всю технологическую инфраструктуру для доставки сигнала. Вместе с кабинетом министров было найдено решение по выделению кредита от государственного банка под государственные гарантии в размере 490 млн грн. Срок возвращения кредита будет прописан до 7 лет, при этом за счёт проведения хозяйственной деятельности концерна мы планируем вернуть этот кредит гораздо раньше", - заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Как сообщил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", кредитором выступит Укрэксимбанк.

По словам Щиголя запустить мультиплекс в работу планируется на протяжении шести месяцев после получения финансирования.

Стоимость ретрансляции частных телеканалов обещают на 20% ниже рыночных.

Конкурс на приобретение соответствующего оборудования будет проведен через систему государственных электронных торгов ProZorro, конкурс на места в мультиплекс - через Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Планируется, что проникновение сигнала МХ-7 на временно неподконтрольных территории Украины будет составлять около 25-30 км.

Как сообщалось, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о необходимости построения общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7.

bigmi
Теги: #укрэксимбанк #кррт #кредит
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