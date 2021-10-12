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10:23 12.10.2021

Кабмин предоставил КРРТ госгарантии для привлечения 490 млн грн на строительство нового мультиплекса МХ-7

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Кабмин предоставил КРРТ госгарантии для привлечения 490 млн грн на строительство нового мультиплекса МХ-7

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), который входит в сферу управления Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредиту на построение общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 стандарта DVB-T2 .

Как отмечается в правительственном постановлении №1050 от 11 октября 2021 гола, госгарантия предоставляется для обеспечения выполнения долговых обязательств КРРТ по заимствованиям, сумма которых не превышает 490 млн грн на срок до семи лет.

Согласно сообщению на сайте Госспецсвязи, новый мультиплекс обеспечит 90% украинцев цифровым телевидением, в том числе в отдаленных и приграничных регионах, куда ранее сигнал украинских каналов не поступал.

"Сейчас Концерн РРТ готов построить цифровую телевизионную сеть в метровом диапазоне, для этого у нас есть соответствующая инфраструктура и опыт строительства сетей, но реализация проекту требует значительных финансовых ресурсов. Правительственная гарантия под привлечение кредитов дает возможность начать развитие МХ-7", - цитируется в сообщении руководитель КРРТ Кирилл Данилов.

Теги: #кррт #госгарантии #кабмин
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