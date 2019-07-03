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19:12 03.07.2019

Суд отправил экс-переводчика Гройсмана, обвиняемого в госизмене, под домашний арест

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Суд отправил экс-переводчика Гройсмана, обвиняемого в госизмене, под домашний арест

Голосеевский районный суд Киева на заседании в среду изменил меру пресечения бывшему переводчику премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, обвиняемому в государственной измене, - вместо содержания под стражей назначен домашний арест.

"Суд освободил С.Ежова прямо в зале заседаний под домашний арест", - сообщается на странице адвоката Ежова Валентина Рыбина в Фейсбуке.

При этом прокурор настаивал на продлении ареста.

В свою очередь, пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что коллегия судей Голосеевского райсуда Киева, несмотря на обоснованные возражения прокуроров, удовлетворила ходатайство стороны защиты и изменила меру пресечения обвиняемому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что это стало возможным в результате принятия 25 июня Конституционным судом Украины решения по конституционным жалобам народного депутата Надежды Савченко и других граждан о признании неконституционными положения ч. 5 ст. 176 Уголовного процессуального кодекса Украины, которым предусмотрено, что мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 20 декабря 2017 года сотрудники контрразведки СБУ задержали на рабочем месте чиновника секретариата Кабинета министров – Станислава Ежова. Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. По информации СБУ, Ежов по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур и передавал кураторам через электронные каналы связи.

Задержанный уведомлен о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), что предусматривает меру пресечения в виде содержания под стражей, без альтернативы.

Ежов неоднократно выполнял функции личного переводчика премьера на разных международных встречах и в ходе заграничных поездок. Ранее он работал в посольстве Украины в США, а также в администрации президента Украины и аппарате Верховной Рады. По данным СБУ, задержанный собирал информацию о зарубежных поездках украинского премьера по заданию ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ и его деятельность не попадает под определение шпионажа. Супруга Ежова Юлия Мирошникова имеет гражданство РФ.

Теги: #переводчик #домашний_арест #ежов
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