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14:14 03.07.2019

Большинство сторонников "Евросолидарности" и "Голоса" поддерживают введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса

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Большинство сторонников "Евросолидарности" и "Голоса" поддерживают введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса

Более 70% украинских избирателей, готовых голосовать на внеочередных парламентских выборах за кандидатов от партий "Европейская солидарность" и "Голос", поддерживают введение международных миротворческих сил на оккупированные территории Донбасса, свидетельствуют результаты социсследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно результатам социсследования, обнародованным в среду в Киеве, предложение о введении миротворческих сил на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей поддерживают 72,3% избирателей партии "Голос", 70,9% - "Европейской солидарности", 59,4% - "Батькивщины", 54,3% - "Слуги народа", 32% - "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Всего по Украине за введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса 55,5% избирателей.

В то же время не поддерживают введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса 50,3% электората партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", 25,5% – "Батькивщины", 24,9% – "Слуги народа", 17,6% – "Евросолидарности" и 11,9% – "Голоса".

По всей Украине не поддерживают идею введения миротворцев на Донбасс 24,8% населения.

Затруднились ответить на этот вопрос 19,6% респондентов по всей Украине.

Опрос проводился с 13 по 20 июня во всех регионах Украины кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов возрастом от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: #европейская_солидарность #миротворцы #опрос #голос
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